Губернатор думає, що в Донецьк скоро літатиме весь світ

Голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК вважає, що можна створити Єдиний економічний простір між країнами СНД на регіональному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора на прес-конференції.

На думку губернатора, можна випробувати якийсь пілотний проект на території, що охоплює сусідні області країн СНД.

«Якщо в України і Росії, або, наприклад, у Казахстану є якась єдина позиція, і відпілотувати (випробувати) її на загальнодержавному рівні немає поки що можливості, тобто варіант - щоб парламенти цих держав ухвалили рішення про проведення пілотного проекту на території, наприклад, Ростовської, Луганської і Донецької областей», - сказав А.БЛИЗНЮК.

«Ми там робимо єдиний економічний простір. Це може бути в ідеології СЕЗ і ТПР, можуть бути логістичні центри, митні термінали – все те, що зараз роз`єднане, розсипане», - зазначив він.

На думку А.БЛИЗНЮКА, Донецька область матиме від цього тільки позитивний ефект.

«Якщо ми до цього дозріємо (до об`єднання регіонів в ЄЕП – УНІАН), то незабаром у нас буде аеропорт (у Донецьку – УНІАН), який буде хабом, і куди літатиме увесь світ, з урахуванням тих пропозицій, які ми зробили в цьому напрямі», - заявив А.БЛИЗНЮК, підкресливши, що готовий ініціювати такий спільний проект.