Син Герман до посади заступника міністра працював 3 роки 8 місяців

Заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Микола КОРОВІЦИН має 3 роки 8 місяців трудового стажу.

Згідно з біографічною довідкою, яка розміщена на сайті МНС загальний стаж роботи М.КОРОВІЦИНА становить 3 роки 8 місяців, при цьому стаж державної служби - 3 роки 8 місяців.

Заступник міністра має 7 ранг державного службовця, освіта вища.

Як повідомляється у біографічній довідці, у 1996 – 2000 рр. М.КОРОВІЦИН навчався у Львівському автомобільно-дорожньому технікумі. У 2001-2006 рр. - студент SGН - вищої школи торгівлі у Варшаві, Республіка Польща (спеціальність - банківська справа і фінанси, кваліфікація – економіст).

У 2006 - 2010 рр. - помічник-консультант народного депутата України Верховної Ради України V та VI скликання.

Як повідомляв УНІАН, заступник начальника Головного управління державної служби України Олександр ШЕВЧЕНКО вважає, що призначення заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій родича члена Партії регіонів не суперечить Закону України «Про державну службу». 17 березня ц.р. міністр з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ представив колективу МНС своїх заступників, зокрема сина заступника глави Адміністрації Президента Ганни ГЕРМАН М.КОРОВІЦИНА.