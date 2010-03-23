У надрах ПР і БЮТ вже підросли конкуренти Януковича та Тимошенко?

Майбутні вибори до місцевих органів влади стануть каталізатором виокремлення нових політичних проектів, що вибудують реальну альтернативу нинішній двопартійній системі. Так директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК прокоментував перспективи проведення виборів до місцевих рад восени нинішнього року.

Як повідомили УНІАН у Центрі досліджень проблем громадянського суспільства, на думку В.КУЛИКА, «місцеві вибори, поза сумнівом, суттєво модернізують політичну систему. Цілком можна прогнозувати розбавлення консервативної двопартійної моделі альтернативними політичними проектами, що вийшли з регіонів на всеукраїнський рівень. Щонайменше, можна говорити про втрату перспективи для партій т.з. вождистського типу, які відійдуть під тиском ідеологічних проектів. Це однаковою мірою стосується і БЮТ, і Партії регіонів – вони змушені будуть модернізуватися, оскільки вести всю кампанію зусиллями Юлії ТИМОШЕНКО чи Віктора ЯНУКОВИЧА вже буде неможливо». На думку експерта, «в надрах самих партій з`являться політики, які розділять і вантаж відповідальності, і тягар влади лідерів. Можливо, саме такі політики як Сергій СОБОЛЄВ, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Володимир БОНДАРЕНКО, Юрій МІРОШНИЧЕНКО, Нестор ШУФРИЧ спробують розіграти карту альтернативної ідеологічної сили».

На думку В.КУЛИКА, структурна й ідеологічна модернізація основних нинішніх політичних сил – неминуча. «Як у випадку з перемогою В.ЯНУКОВИЧА, так і в контексті поразки Ю.ТИМОШЕНКО БЮТ і ПР змушені будуть модернізуватися, виштовхуючи на роль спікерів молодих і перспективних політиків, здатних як вести діалог з виборцем у режимі мітингу, так і займатися конструктивною діяльністю в рамках уряду. Інакше саме такі громадські діячі стануть основними для політичної сили, яка спробує нарешті відповісти на суспільний запит щодо «нових осіб» в українських ідеологічних реаліях», - переконаний директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.