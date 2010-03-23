Азаров назвав день, коли зникнуть усі проблеми з ПДВ

Кабінет міністрів України розраховує до 1 червня 2010 року остаточно зняти проблему відшкодування підприємствам податку на додану вартість.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації

Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з заступником міністра фінансів США Крістофером СМАРТОМ.

"Уже в другій половині поточного року всі компанії, які працюють в Україні, пересвідчаться, що проблем з поверненням ПДВ не існує", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, також буде модернізована і спрощена податкова система в державі. Так, з 1 січня 2011 року податки в Україні будуть знижені, але уряд забезпечить своєчасне, справедливе та у повному обсязі повернення ПДВ.

М.АЗАРОВ зауважив, що Кабінет міністрів докладе максимум зусиль для швидкого покращення інвестиційного клімату в Україні. За його словами, цьому сприятиме наведення порядку у державних фінансах і проведення урядом системних глибинних реформ.