Тарасюк вважає, що Азаров відвертається від Європи

Співголова Комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС Борис ТАРАСЮК вважає, що уряд Миколи АЗАРОВА згортає євроінтеграцію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таку думку Б.ТАРАСЮК висловив сьогодні українським журналістам по завершенню дводенного засідання Комітету.

“Я не можу не звернути уваги на той факт, що нинішній уряд, створивши 7 урядових комітетів, не спромігся створити урядовий комітет, який існував досі, – урядовий комітет з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Чи це не є сигналом для ЄС?”, - запитав депутат?

“Тому що тут, в Брюсселі, можна говорити все, що завгодно, все, що сподобається. Але лише конкретні справи можуть дати відповідь на те, чи це були слова порожні, чи це справи. Справи свідчать про зворотне: те, що нинішній уряд згортає таку важливу сферу, як європейська інтеграція, залишаючись на декларативних нотах”, - додав він.

Б.ТАРАСЮК нагадав, що попри всю критику стосовно попереднього Президента Віктора ЮЩЕНКА та попередньої влади, їй вдалося досягти багато успіхів на шляху до ЄС. За словами депутата, серед таких успіхів - початок безвізового діалогу з ЄС, укладення угоди про спрощення візового режиму, фактичний початок переговорів щодо безвізового режиму і створення “дорожньої карти”, початок переговорів про угоду про асоціацію.

“І не треба зараз владі, яка існує декілька днів, присвоювати ці заслуги собі, треба зробити щось своє. Ось коли зробить нинішня влада щось своє, тоді побачимо”, - сказав український депутат.