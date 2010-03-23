Тарасюку здалося, що Єврокомісія налаштована на відміну віз з Україною

Співголова Комітету міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС Борис ТАРАСЮК вважає, що Єврокомісія позитивно налаштована на скасування віз з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Б.ТАРАСЮК заявив сьогодні українським журналістам по завершенню дводенного засідання Комітету.

“Я спілкувався весь вечір (22 березня – УНІАН) з комісаром (з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном ФЮЛЄ – УНІАН) ФЮЛЄ, у мене склалося враження, що він налаштований позитивно, і має для цього важелі впливу стосовно того, щоб якомога швидше підійти до процесу формування “дорожньої карти”, - сказав український депутат.

При цьому він зазначив, що виконання “дорожньої карти” займає час в 2-3 роки. Разом з тим, за словами депутата, Україна також повинна зі свого боку виконати низку умов.

“Не виконуючи ці вимоги, і стаючи в позу, що, мовляв, от ви перед нами ставите умови, це просто деструктивна позиція і шлях в нікуди”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Український депутат також висловив переконання в тому, що запропоновані представниками Партії регіонів в українському парламенті два проекти законів про скасування безвізового режиму для громадян ЄС фактично “підривають” усі зусилля української дипломатії та Комітету міжпарламентської співпраці.

“Є два проекти законів, які походять від Партії регіонів, де пропонується скасувати безвізовий режим для громадян ЄС. Можете уявити собі, до чого це приз веде, до якої атмосфери у взаєминах між Україною та ЄС. Втратять в решті решт українські громадяни в догоду політичним амбіціям наших опонентів у Верховній Раді”, - наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Україна та ЄС підписали угоди про спрощення оформлення віз. Угода набула чинності з 1 січня 2008 року. 9 вересня 2008 року Україна та ЄС на саміті у Парижі домовилися розпочати консультації щодо запровадження безвізового режиму у довгостроковій перспективі.

Україна та ЄС розпочали діалог про скасування безвізового режиму 29 жовтня 2008 року. До останнього часу ЄС відмовлявся надати Україні “дорожню карту”, необхідну для переходу до безвізового режиму.

22 березня цього року на засіданні Ради закордонних справ ЄС міністри закордонних справ країн-членів ЄС консенсусно підтримали надання Україні “дорожньої карти”, але за чітких умов.