Соболєв збирається мозолити очі Азарову на Кабміні

Соболєв має намір зустрічатися з Азаровим на засіданнях Кабміну

Голова опозиційного уряду, народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ заявляє, що має намір і бажання зустрічатися з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ під час засідань Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.СОБОЛЄВ повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Це можливо у рамках присутності представників опозиційного уряду на засіданнях діючого уряду. Ми хочемо скористатися цим нашим правом, що надано законом про Регламент Верховної Ради», - сказав С.СОБОЛЄВ, відповідаючи на запитання журналістів, чи планує він найближчим часом зустрітися з прем’єр-міністром.

С.СОБОЛЄВ також повідомив, що, відповідно до законодавчо визначених прав опозиції, опозиційний уряд направив у Кабінет міністрів чотири листи з вимогами отримувати інформацію з наступних питань: щодо засідань Кабміну і матеріалів, які до них готуються; відносно урядових рішень, які знаходяться на експертизі в Міністерстві юстиції; щодо усіх ухвалених рішень уряду; а також щодо майбутніх таких рішень.