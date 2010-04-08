Мартиненко: Партія регіонів передала великий привіт КПУ і блоку Литвина

Дозвіл Конституційного Суду на входження до парламентської коаліції окремих народних депутатів відкриває владі шлях до будь-яких порушень Конституції та законів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «Наша Україна-Народна Самооборона», про це заявив голова фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО, коментуючи сьогоднішнє рішення КС щодо процедури формування парламентської коаліції.

Він також вважає це рішення “не правовим, а суто політичним”.

«На жаль, Конституційний Суд з верховного арбітра перетворився на звичайного політичного гравця, який прямо грає на боці однієї політичної сили», – зазначив М.МАРТИНЕНКО.

На думку політика, цим рішенням КС і партійна система виборів, і політична суб’єктність фракцій нівелюється, хоча це суперечить Конституції. “Виборці голосували за політичні сили та сформовані ними списки кандидатів у депутати”, – наголосив голова фракції НУ-НС.

За його словами, сьогодні КС посприяв “створенню умов для того, щоб легше було «тушки» загнати до коаліції”.

«Через Конституційний Суд Партія регіонів передала великий привіт КПУ та Блоку Литвина – тим політичним силам, які тішать себе ілюзіями про «золоту акцію». Тепер про неї можна буде забути – ці фракції зведені до рівня окремих депутатів», – зазначив М. МАРТИНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Конституційний Суд оприлюднив рішення щодо легітимності чинної коаліції, яким підтвердив право окремих народних депутатів, зокрема тих, які не перебувають у складі фракцій, що ініціювали створення парламентської коаліції, входити до складу коаліції.