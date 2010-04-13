Після невдалої спроби пограбувати банк чоловік вкрав пляшку горілку

У місті Біла Церква, що на Київщині, працівники міліції затримали 32-річного місцевого жителя, який, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати одне з відділень банку. За кілька хвилин після невдалої спроби він скоїв розбійний напад на магазин.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, коли чоловік, одягнений в темний одяг, зайшов до відділення та поцікавився курсом валют, ніхто з працівників та охорони не помітив нічого особливого. Проте, коли зловмисник розбив вітрове скло операторів і, погрожуючи пістолетом, почав вимагати гроші, охоронець зреагував миттєво та накинувся на нього ззаду. Зловмисник, не роздумуючи здійснив два постріли. Одна з куль потрапила у голову та вухо охороннику. Скориставшись безпорадністю охоронця, нападник зник у невідомому напрямку.

За півгодини той самий зловмисник увійшов до магазину і, погрожуючи пістолетом, схопив пляшку горілки та цигарки.

У цей час повз магазин проходив дільничний, який направлявся до опорного пункту після інструктажу, та почув галас продавця. За «гарячими слідами», маючи прикмети підозрюваної особи, міліціонер затримав чоловіка вже за кілька кілометрів. Той сидів під парканом та через пошкодження вени осколками розбитого в банку скла стікав кров’ю. Разом зі слідчо-оперативною групою довелося викликати й швидку допомогу. У зловмисника в поліетиленовому пакеті виявили пневматичну зброю та напівпусту пляшку горілки, яку він використовував як знеболююче та промивав рану.

Наразі стосовно жителя Білоцерківського району порушено кримінальну справу за фактом розбою. Чоловікові загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.