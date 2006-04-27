У Мінську заарештовані члени „Студентського братства” за український прапор

Сьогодні у Мінську близько 20-ї години білоруська міліція заарештувала трьох членів Всеукраїнської молодіжної громадської організації „Студентське братство”, які в центрі міста брали участь в акції білоруської опозиції „Чорнобильський шлях”. Про це кореспондентові УНІАН повідомив лідер „Студентського братства” Олег ЯЦЕНКО.

Як він стверджує, його товариші не робили нічого протизаконного, лише тримали в руках український прапор. На думку О.ЯЦЕНКА, „очевидно, завтра відбудеться судове засідання”. За його словами, один із затриманих - неповнолітній Сергій ВОЙТКО, усі затримані є представниками різних регіонів України.

Як також повідомив О.ЯЦЕНКО, „Студентське братство” буде вимагати звільнення своїх товаришів, і насамперед неповнолітнього. „Я вже мав телефонні розмови з цього приводу з першим заступником міністра закордонних справ України Антоном БУТЕЙКОМ і консулом України в Мінську Василем СЕРДЕГОЮ”, - сказав він.

За інформацією В.СЕРДЕГИ, він протягом години об’їздив практично усі райвідділи міліції, і ніде не виявив затриманих активістів „Студентського братства”. О.ЯЦЕНКО з цього робить висновок, що його товаришів могло затримати білоруське КДБ і зараз допитує як так званих „експортерів революції”.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня цього року п’ятьом членам Всеукраїнської молодіжної громадської організації „Студентське братство” - учасникам мітингу у Мінську - Фрунзенський районний суд білоруської столиці виніс вирок про позбавлення волі терміном 10 діб. Студентам було інкриміновано несанкціоновану участь „в антидержавній, антипрезидентській і антибілоруській акції під державним українським прапором”. Після звільнення з-під варти їм було заборонено в’їзд на територію Білорусі протягом найближчих 10 років.