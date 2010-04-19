В Одесі допитали учасників вшанування пам’яті Максима Чайки

Концерт групи «Кому вниz» на Куликовому полі в Одесі, присвячений роковинам пам‘яті загиблого від рук убивці студента місцевого університету Максима Чайки, завершився несподіваним затриманням міліцією двох учасників багатолюдної акції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер громадської організації «Вільна Одеса» Марк СОКОЛОВ, уточнивши, що «учасників акції Дмитра ЛІНЬКА та Олексія МАКАРОВА група правоохоронців затримала по закінченню концерту, коли більшість груп молоді та студентів розійшлися з центрального майдану Одеси».

За його словами, цен було вчинено без пояснення причин і доставлено «до Шевченківського відділку міліції Приморського РВВС, яке очолює Олег ГОРБАТЮК - зять екс-мера Одеси Руслана БОДЕЛАНА».

Про те, що Д.ЛІНЬКА і О.МАКАРОВА утримували цілу ніч і допитували в цьому відділенні міліції, правоохоронці підтвердили лише вранці 18 квітня. Причому й досі працівники міліції відмовляються назвати причини затримання і процесуальний статус затриманих осіб, акцентував М.СОКОЛОВ.

Зараз стало відомо, додав він, що інкримінують їм «хуліганство», що мало місце напередодні в офісі телеканалу АТВ, котрий належить лідеру партії «Родина» Ігорю МАРКОВУ. Нібито увечері 17 квітня група невідомих кинула в приміщення димову шашку й забризкали його «зеленькою» на знак протесту проти розпалювання в Одесі міжнаціональної ворожнечі».

Як наголосив М.СОКОЛОВ, «з неофіційних джерел стало відомо, що арешти вчинено на догоду антиукраїнським силам Одеси».

«Доводиться, з одного боку, констатувати, - зауважив лідер «Вільної Одеси», - що правоохоронці третій рік демонструють процедурну тяганину замість належного розслідування кримінальної справи, в якій фігурує цей екс-депутат міськради, що «засвітився» зі своїми спільникам-охоронцями злочинним нападом 2 вересня 2007 року на мирних демонстрантів біля будівлі облдержадміністрації. І досі ніхто з винуватців побоїща не опинився за гратами».

«Так само протягом року «не спромоглися правоохоронці Приморського райвідділу міліції знайти і затримати вбивцю студента-четвертокурсника М.ЧАЙКИ, хоча прізвище екстреміста із «Антифа» слідству відоме, - зауважив М.СОКОЛОВ. - Натомість дуже оперативно працівники того ж райвідділу міліції затримують і саджають за грати, не називаючи причин затримання, учасників акції вшанування пам’яті загиблого студента, що став жертвою злочинного розгулу злочинців-українофобів».

За словами М.СОКОЛОВА, громадські організації «Вільна Одеса», «Комітет оборони Одеси» та інші проведуть 20 квітня пікетування будівлі облуправління міліції, протестуючи проти бездіяльності міліції при розслідуванні резонансних кримінальних справ і свавілля та беззаконня щодо активістів патріотичних організацій Одеси».

Нагадаємо, близько тисячі одеситів, переважно представників молодіжних і студентських організацій обласного центра, провели 17 квітня в Одесі акцію ушанування пам`яті студента-четвертокурсника університету ім. Мечникова М.Чайки.

Як зазначив у виступі перед учасниками акції лідер облорганізації ВО «Свобода» Павло КИРИЛЕНКО, «Максим Чайка був людиною, яка для багатьох стала символом боротьби за українську Україну.

ВО «Свобода» ініціюватиме встановлення пам`ятної таблички на місці загибелі М.Чайки і перейменування в його честь однієї з вулиць Одеси. На Куликовому полі відбувся рок-концерт за участю «Кому вниz».