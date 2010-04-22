Литвин вже домовився з Гризловим про синхронну ратифікацію договорів

Спікер Державної думи Росії Борис ГРИЗЛОВ заявляє, що Держдума РФ і Верховна Рада України 27 квітня можуть синхронно ратифікувати угоду, яка продовжує базування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Москві.

«Ми домовилися, що російські і українські парламентарії прагнутимуть провести синхронну ратифікацію даної угоди. Думаю, що це може статися вже у вівторок. Зі свого боку ми готові обговорити це питання завтра на Раді Державної думи», - сказав Б.ГРИЗЛОВ.

Він повідомив, що обговорив це питання з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ.

«Підписання Президентами Росії і України угоди, що продовжує перебування Чорноморського флоту на території України - подія, яка, безумовно, має величезне значення для забезпечення стратегічної безпеки і стабільності не тільки в Чорноморському регіоні, а й в усій Європі», - підкреслив Б.ГРИЗЛОВ.

Як відомо, наступного тижня у Держдумі РФ пленарних засідань не передбачено, і якщо буде ухвалено рішення про ратифікацію угоди наступного тижня, то для цього доведеться скликати позачергове засідання нижньої палати російського парламенту.

Новою угодою між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. Угоду підписали 21 квітня в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Зокрема, як зазначається у документі, термін перебування ЧФ Росії в Україні продовжений на 25 років, починаючи з 2017 року. Якщо ця угода набуде чинності після його ратифікації Верховною Радою України і Державною думою Росії, Чорноморський флот Росії базуватиметься в Україні до 2042 року.

Також документом передбачене продовження його дії ще на п`ять років після 2042 року, якщо сторони не домовляться про інше.