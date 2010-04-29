Вода в крані і теплі батареї для українців важливіші, ніж доля ЧФ?

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що в світлі посилення політичної апатії населення на перший план для потенційного виборця виходять локальні проблеми – якість житлово-комунальних послуг, стан доріг, медичне забезпечення.

Про це йдеться в коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

«Місцеві вибори можуть серйозно засмутити як партії влади, так і опозицію. На регіональному рівні народ втомився від дискусії навколо євроінтеграції та долі Чорноморського флоту», - вважає політолог.

На його думку, виборця більше цікавлять якісні послуги ЖЕКів, наявність води в крані, теплі батареї, здорова екологія та регулярне транспортне сполучення. «Це означає, що українці голосуватимуть за різного роду спеціалізовані регіональні партії або взагалі іменні блоки», - прогнозує експерт, додаючи, що партії, які «не приземляють» свою риторику, можуть виявитися в меншості - як мінімум, у місцевих радах.

В.БАЛА вважає, що електоральна перспектива спеціалізованих або вузькорегіональних проектів є свідченням кризи ідеологічних партій у країні.

«Українському політикуму було дано 20 років для розвитку цивілізованої ідеологічної дискусії в країні. Проте набагато зручніше було вести абсолютно віртуальну комунікацію. Саме цим і пояснюється перспектива подібних спеціалізованих проектів, як «Комунальний фронт» та інші. Безумовно, більшості в жодній раді такі організації не матимуть, проте їх електоральний успіх можна прогнозувати в цілому ряді регіонів. Як мінімум, ми можемо говорити про «золоту акцію» таких фракцій та їхній вплив на формування місцевої політики», - переконаний директор АМС.