ПАРЄ призупинила контакти з владою Білорусі

Парламентська Асамблея Ради Європи призупинила контакти з владою Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні резолюції, за яку проголосували 58 депутатів, проти - 6, утрималися троє.

У документі депутати ПАРЄ висловили жаль щодо недостатнього прогресу в Білорусі на шляху досягнення стандартів Ради Європи.

Асамблея, зокрема, засудила страту Андрія Жука і Василя Юзепчука у березні 2010 року в умовах тотальної секретності, висловила занепокоєння ситуацією з польською меншиною в Білорусі.

Крім того, ПАРЄ висловила жаль, що влада Білорусі не запросила міжнародних спостерігачів на місцеві вибори, які відбулися у квітні 2010 року.

Привітавши поновлення на один рік угоди про роботу інформаційного пункту Ради Європи у Білорусі, депутати ПАРЄ водночас висловили жаль щодо того, що до останнього часу Мінськ так і не надав дозволу на створення у Білорусі Східноєвропейської школи політичних досліджень Ради Європи.

Асамблея висловила готовність до діалогу з Білоруссю, однак лише у випадку позитивного розвитку демократії в Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня 2009 року ПАРЄ закликала Бюро Асамблеї відновити статус спеціального гостя для Білорусі за умови введення мораторію на смертну кару.

У документі відзначалось здійснення владою Білорусі ряду кроків для покращення ситуації.

Білорусь отримала статус спеціального гостя в ПАРЄ, однак в 1997 році була позбавлена цього статусу.