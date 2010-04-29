Гримчак вимагає порушити кримінальні справи проти депутатів ПР

Народний депутат з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ГРИМЧАК звернувся до Генеральної прокуратури з проханням порушити кримінальні справи проти депутатів від Партії регіонів Валерія КОНОВАЛЮКА, Володимира МАЛИШЕВА, Дмитра СВЯТАША та Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляє сайт “Народної самооборони”, сьогодні Ю.ГРИМЧАК звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА із заявою “про протиправні дії, вчинені проти нього, як народного депутата, в сесійній залі ВР під час виконання ним своїх безпосередніх службових обов’язків”.

У заяві Ю.ГРИМЧАК наголошує, що 27 квітня у сесійній залі парламенту під час виконання ним посадових обов’язків народного депутата, пов’язаних з державною діяльністю, вищезазначені депутати умисно завдали йому тілесних ушкоджень та погрожували вбивством у зв’язку з його державною діяльністю. Ю.ГРИМЧАК вважає, що своїми діями депутати-”регіонали” скоїли злочин, передбачений ч.2 ст. 346 Кримінального кодексу України.

“Після початку роботи пленарного засідання зі сторони урядової ложі полетіли яйця в бік голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА. Після чого біля тієї ж ложі розпочалась бійка. Я знаходився на своєму робочому місці та спостерігав за цими хуліганськими діями депутатів зі сторони. Після чого між рядами нашої політичної сили почав сильно виділятися дим, який стрімко заповнював залу. Я подумав, що хтось підпалив димову шашку та кинув її в наші ряди. Та коли я опустив свій погляд на підлогу, то побачив, що прямо в мене під ногами лежить металевий циліндр. Я подумав, що це може бути димова шашка, яка ще не спрацювала, після чого я миттєво її схопив та поклав до кишені. Накривши її ще руками, я вискочив з зали та комусь там віддав, щоб вона була знешкоджена. Після чого повернувся на своє робоче місце”, - пише Ю.ГРИМЧАК у своєму зверненні.

“В цей час до мене підбіг народний депутат України В.КОНОВАЛЮК, який почав мені погрожувати фізичною розправою, нецензурно висловлюватись на мою адресу. Він стояв близько до мене, прямо навалювався своїм тілом. Я взяв його і відтягнув від себе, попросивши його зупинити свої протиправні дії. Але після цього він став ще агресивнішим та почав махати руками. На допомогу йому зразу прибули однопартійці: В.МАЛИШЕВ, Д.СВЯТАШ та В.ЯНУКОВИЧ, які почали мене душити руками за горло, бити кулаками по тулубу, а В.КОНОВАЛЮК особисто наніс удар кулаком правої руки мені в праву надбрівну дугу, від чого у мене утворився крововилив та садна. Протиправні дії вказаних народних депутатів зафіксовані на фото та відеозапису”, - повідомив Ю.ГРИМЧАК.

Виходячи з цього він просить Генпрокуратуру організувати проведення дослідчої перевірки та порушити кримінальну справу за ч.2 ст. 346 Кримінального кодексу України стосовно народних депутатів В.КОНОВАЛЮКА, В.МАЛИШЕВА, Д.СВЯТАША та В.ЯНУКОВИЧА.