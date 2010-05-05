Янукович велів робити як треба, поки «вони граються»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Державному комітету телебачення і радіомовлення забезпечити збалансований показ на телебаченні святкових заходів у день Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Координаційної ради з питань до підготовки відзначення 65-ї річниці Перемоги.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що ознайомився зі сценаріями проведення парадів у різних містах України, і його стурбувало те, що планується забезпечувати трансляцію парадів у тих чи інших містах фрагментарно.

Він зауважив, що потрібно у першу чергу показати головний парад у Києві. «Ми повинні врахувати те, щоб у нас не було політичних проблем», - сказав Президент, наголосивши, що сьогодні деякі сили намагаються надати політичного забарвлення цим питанням.

«Заяви, які вже сьогодні лунають про якусь зраду національних інтересів… Я кажу так: ми ніколи не зрадимо наших ветеранів, їх пам’яті… Вони граються, а ми повинні зробити свою справу так, як потрібно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Голова Держтелерадіо Юрій ПЛАКСЮК запевнив Президента, що спочатку на Першому національному відбуватиметься пряма трансляція параду в Києві, потім по 45 хвилин покажуть паради із Севастополя, Керчі та інших міст України, і лише після цього покажуть парад з Москви та Мінська.