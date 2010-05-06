Тимошенко каже, що незабаром лікарям платитимуть як прибиральницям

Уряд Януковича-Азарова повертає політику зрівнялівки. Таку точку зору сьогодні висловила лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко на засіданні Опозиційного уряду, повідомляє прес-служба БЮТ.

За її словами, у Державному бюджеті на 2010 рік передбачено збільшення зарплат лише для працівників з низькою кваліфікацією.

«Це призведе до того, що зарплата лікаря і бібліотекаря буде такою ж, як у прибиральника», - підсумувала Тимошенко. Та додала, що те ж саме стосується і підвищення пенсій. «Пенсіонери, які мають низьку пенсію, мали отримати 300-400 гривень, натомість отримають 75 гривень на весь рік. Зрозуміло, що це не ті соціальні обіцянки, які підтримували люди, голосуючи за того чи іншого кандидата та виборах», - наголосила лідер опозиції.