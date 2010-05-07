Тимошенко прикинула, що їй доведеться «розбудити» 100 тисяч людей

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО вважає своїм завданням пробудити Україну в той час, коли існує загроза її національним інтересам.

"Я хочу цими поїздками, як сьогодні у Вінниці, хочу просто будити Україну, щоб вона не спала, щоб вона відчувала цю небезпеку, щоб на фоні загального політичного розчарування, песимізму, політичної зневіри, апатії, на фоні всіх цих подій, щоб ми просто не втратили рідну державу", - заявила вона на прес-конференції у Вінниці, повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера БЮТ, держава та її інтереси не можуть бути предметом торгівлі. "Я думаю, що всі ми сьогодні мусимо вийти з гаслом "Я не торгую Україною", тому що Україною не можна торгувати так, як не можна торгувати найдорожчим", - прокоментувала Ю.ТИМОШЕНКО кроки чинної влади, яка фактична здає Росії українські стратегічні об’єкти.

"Логіка моїх дій така: в першу чергу нам потрібно зібрати ту команду громадян України, які готові цьому сказати "ні", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Якщо на площі біля Адміністрації Президента, Верховної Ради стоятиме десять тисяч людей, то влада бере кийки в руки, б`є цих людей, принижує, кидає у в’язницю, розганяє ці площі і відчуває себе господарями на землі, яку ця ж влада і знищила. А якщо на площі стоїть сто тисяч людей, то тоді влада міняється на очах", - переконана лідер БЮТ.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, саме в цьому випадку влада буде дослухатися до думки громадянського суспільства. "І тому сьогодні наше завдання – розбудити людей, щоб вони розуміли, що вони втрачають для себе особисто, для кожного члена родини, для кожної дитини, що вони втрачають на майбутнє", - сказала вона.