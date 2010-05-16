Від СБУ вимагають скасувати заборону Лужкову на в'їзд в Україну

На сесії Cєверодонецької міської ради Луганської області депутати більшістю голосів затвердили текст звертання до Президента України з закликом скасувати рішення СБУ від 12 травня 2008 року про безстрокову заборону в`їзду в Україну меру Москви Юрію ЛУЖКОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, поінформоване джерело повідомило, що міський голова Володимир ГРИЦИШИН був присутній при розгляді лише цього питання, яке було додатково включене до порядку денного і проголосоване першим. Більшістю голосів рада затвердила текст звернення до Президента України з закликом скасувати рішення СБУ від 12 травня 2008 року про безстрокову заборону в`їзду в Україну Ю.ЛУЖКОВУ.

Одразу по завершенню засідання міськради сєвєродонецький мер відбув до Києва, щоб особисто передати це звернення Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, зазначило джерело.

“Рішення по Ю.ЛУЖКОВУ міськрада прийняла у зв`язку з давніми і плідними дружніми відносинами населення міста Сєвєродонецька і мера міста Москва", - зазначається у зверненні.