Україна і Росія уклали угоду про демаркацію кордону

Україна і Росія уклали угоду про демаркацію державного кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документу відбулась сьогодні у Києві в рамках офіційного візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну у присутності глав двох держав.

«Угоду між Україною та РФ про демаркацію українсько-російського державного кордону» підписали міністри закордонних справ України та РФ Костянтин ГРИЩЕНКО та Сергій ЛАВРОВ.