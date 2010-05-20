Депутати групи "За Україну!" о 10.00 прибудуть до прокуратури

В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Ксенія ЛЯПІНА, Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Володимир КАРПУК, Ярослав КЕНДЗЬОР, Іван СТОЙКО та інші народні депутати групи «За Україну!» прибудуть 20 травня до слідчого відділу прокуратури Києва для надання свідчень у справі щодо подій у Верховній Раді України 27 квітня 2010 року.

Про це повідомляє офіційний сайт партії “За Україну!”.

Перед початком допиту о 10.00 біля будівлі прокуратури (вул. Антоновича, 114, район Палацу «Україна», колишня вулиця Горького) відбудеться брифінг народних депутатів від групи «За Україну!».

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва після цього порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України

В рамках розслідування цієї справи було порушено кримінальну справу проти народних депутатів з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрія ГРИМЧАКА та Андрія ПАРУБІЯ за фактом незаконного впливу на голову Верховної Ради та народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків.