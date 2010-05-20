Литвин зрозумів, як треба боротися з «торгівлею» партіями

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за проведення перереєстрації політичних партій країни для боротьби з їх «торгівлею».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Лівадійському палаці (Ялта) на пленарному засіданні Консультативної ради з питань місцевого самоврядування.

«У нас є люди, які за гроші оформляють партію, а потім продають її під сезон», - сказав спікер.

В.ЛИТВИН назвав партійну систему України спотвореною й заявив, що в країні існує близько 180 партій.

«Давайте принципово поставимо питання про те, щоб провести перереєстрацію політичних партій, щоб виконувався закон: партії повинні мати відділення в більшості областей, а в цій більшості областей – у більшості регіонів – повинні мати певну кредитну історію. Тоді у нас не буде проблем», - заявив голова Верховної Ради.