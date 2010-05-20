Старий Рух часів Чорновола відновити неможливо?

Лідер Народного Руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК вважає, що Українська народна партія не має бажання об’єднуватися з НРУ в єдину партію, яка була єдиною при Вячеславові Чорноволі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську повідомив голова Народного Руху України, відповідаючи на запитання про можливості об’єднання демократичних сил.

«УНП не має бажання об’єднуватися, - зауважив політик. – Причому мені прямо говорили про те, що вони (УНП – УНІАН) не збираються міняти назву своєї партії. Так що пропонується назвою Руху поступитися?».

«Якщо говорити щиро про об’єднання патріотичних сил, то треба знати наперед, що ці політичні сили, або партії готові до об’єднання незалежно від бренду», - наголосив Б.ТАРАСЮК. За його словами, «ми маємо досвід Польщі, Литви, інших країн, які свідчили про відхід від брендів.

«Якби була готовність з боку партій національно-демократичного спрямування до справжнього об’єднання, ми були б готові до цього, - підкреслив лідер НРУ. – Але треба бути щирими, розумієте. Коли ми свої амбіції ховаємо, коли ми виступаємо за об’єднання демократичних сил, інші намагаються пнутися і видавати з себе «гетьманчуків». Це є не щирий підхід, який необхідний як в політиці, так і в житті»