У БЮТ хочуть залишити вибори за партійними списками

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО не виключає можливості проведення «в самому кінці року» або 27 березня 2011-го року виборів до місцевих органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

При цьому І.КИРИЛЕНКО наголосив, що це можливо лише в тому випадку, коли будуть внесені зміни до Конституції України і унормовано дане питання.

«Всі інші дати до того часу – це позачергові вибори», - підкреслив І.КИРИЛЕНКО. За його словами, найважливіше питання – віддати повноваження функцій та фінанси на місця.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що також важливо визначитися щодо системи виборів. Він підкреслив, що «нас не лякає ніяка система». В той же час лідер фракції БЮТ заявив, що не потрібно «знищувати» систему виборів за партійними списками. І.КИРИЛЕНКО наголосив, що БЮТ виступає за те, щоб вибори до місцевих рад «все-таки були за партійними списками з максимальною їх відкритістю і підзвітністю депутатів перед місцевою громадою».