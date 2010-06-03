Азаров представляє у ВР доктрину Януковича

Про внутрішню та зовнішню політику

ВР розпочала розгляд законопроекту про засади внутрішньої та зовнішньої політики Верховна Рада розпочала розгляд проекту закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики України. Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект закону був внесений до ВР Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ як невідкладний до розгляду. Представляє проект закону прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

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