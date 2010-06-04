Студента Срібного виключили з КПІ за руйнування пам’ятника Леніну

Сьогодні студента 5-го курсу хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Івана СРІБНОГО, який проходить по справі за руйнування пам’ятника Леніну в Києві, виключили з вишу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

12 травня у КПІ надійшов лист із прокуратури, в якому повідомлялося про те, що хлопець брав участь у пошкодженні пам’ятника Леніну 30 червня 2009 року. Комісія ректорату майже одноголосно проголосувала за його виключення з формулюванням: "за дії, які не відповідають високому званню студента".

Офіційне виключення відбудеться у понеділок, 7 червня, коли рішення комісії підпише ректор. “Чи приміряє Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ на себе рукавиці Єжова чи пенсне Берії? Бо може дійти до того, що з українських навчальних закладів виключатимуть за українську мову”, - зазначили у ВО “Свобода”.

Як повідомлялося, 28 травня 2010 року відбулося судове засідання у справі щодо Миколи КОХАНІВСЬКОГО, Андрія ТАРАСЕНКА, Олександра ЗАДОРОЖНОГО, Богдана ФРАНТА та І.СРІБНОГО, які обвинувачуються у пошкодженні пам`ятника Леніну на Бессарабській площі. Наразі суд тільки прийняв справу до розгляду. 17 червня на 15 годину призначене перше судове засідання.