Голова СБУ зайняв 14-е місце у рейтингу найбагатших людей в Україні
15:08, 10 червня 2010Політика
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Статки оцінили у 804 млн. дол.
Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ зайняв 14-е місце в рейтингу найбагатших людей в Україні за 2010 рік, підготовленому журналом «Корреспондент» та інвестиційною компаній Dragon Capital.
Як повідомив на прес-конференції в УНІАН оглядач журналу «Корреспондент» Олександр ПАСХОВЕР, вартість статків В.ХОРОШКОВСЬКОГО оцінюється у 804 млн. дол. При цьому, за його словами, основну частину оцінених статків В.ХОРОШКОВСЬКОГО складають медіа-ресурси, що належать йому.
«Ніде в світі такого немає, щоб шеф спецслужби входив до числа найбагатших людей у країні», - зазначив О.ПАСХОВЕР.
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