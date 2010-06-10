Голова СБУ зайняв 14-е місце у рейтингу найбагатших людей в Україні

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ зайняв 14-е місце в рейтингу найбагатших людей в Україні за 2010 рік, підготовленому журналом «Корреспондент» та інвестиційною компаній Dragon Capital.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН оглядач журналу «Корреспондент» Олександр ПАСХОВЕР, вартість статків В.ХОРОШКОВСЬКОГО оцінюється у 804 млн. дол. При цьому, за його словами, основну частину оцінених статків В.ХОРОШКОВСЬКОГО складають медіа-ресурси, що належать йому.

«Ніде в світі такого немає, щоб шеф спецслужби входив до числа найбагатших людей у країні», - зазначив О.ПАСХОВЕР.