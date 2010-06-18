Лубківський: УЄФА не дасть українським чиновникам розслабитися

В УЄФА вважають, що динаміка підготовки України до Євро-2012 істотно зросла, проте тиск на чиновників з боку європейських футбольних функціонерів не зменшитися. Про це заявив директор Турніру УЄФА «Євро-2012» в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ в інтерв`ю «Комсомольській правді в Україні» після нещодавнього інспекційного візиту до Києва директора УЄФА Мартіна КАЛЕНА.

«Це був бліц-візит, під час якого ми обговорили весь комплекс проблем, пов`язаних з підготовкою Євро», – відзначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ. За його словами, сьогодні в центрі уваги дедалі частіше перебуває «операційна складова першості», тобто життєдіяльність побудованих стадіонів і аеропортів, робота громадського транспорту, система управління проектами в містах, де проходитиме Турнір, проблематика перетину вболівальниками меж тощо.

«УЄФА вважає, що динаміка підготовки істотно зросла, – сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ. – Це пов`язано, з одного боку, з дієвістю нового уряду та віце-прем`єр-міністра Бориса КОЛЕСНИКОВА, який безпосередньо відповідає за підготовку. З другого боку, УЄФА посилив тиск на українських чиновників, вимагаючи виконання всіх узятих Україною зобов`язань. Цей тиск не зменшиться, оскільки проект масштабний, а багато питань ще не вирішено». М.ЛУБКІВСЬКИЙ відзначив, що відповідальність більшою мірою лягає на чотири міста, де має «панувати розуміння, що це їхні проект, це їхній Турнір, і ніхто інший не може виконати їхнє домашнє завдання».

У зв`язку з цим директор Євро-2012 в Україні висловив занепокоєння тривожними сигналами з Харкова. «А хто вам сказав, що сьогодні Харків – модельне місто підготовки до майбутнього чемпіонату? – сказав він. – Реконструйованого стадіону та побудованого генеральним інвестором Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ нового терміналу аеропорту явно недостатньо для проведення Турніру в Харкові. А де розмістяться вболівальники та цільові групи УЄФА? По яких дорогах вони їздитимуть? На чому? Де інші тренувальні бази для команд-учасниць? Хочу особливо підкреслити, що в полі зору УЄФА перебувають усі аспекти підготовки українських міст до Євро».

«Я дуже хочу, щоб в УЄФА довіряли не тільки А.ЯРОСЛАВСЬКОМУ, а й усій харківській команді», – відзначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Коментуючи ситуацію навколо парку Горького, про яку вже стало відомо УЄФА, він відзначив: «Проблему треба терміново розв’язувати на основі консенсусу, оскільки така ситуація шкодить іміджу Турніру, Харкова як приймаючого міста й України – як країни-господаря першості».

Відповідаючи на запитання про можливий аукціон щодо найменування львівського стадіону, він назвав такі розмови передчасними. «Я не є прихильником ідеї пошуку назви для львівської арени на тлі нинішніх ризиків. Будівництво львівського стадіону сьогодні треба вивести з критичної зони. Це ключовий пріоритет», – підкреслив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.