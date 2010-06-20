Правила для мігрантів у Москві не позначаться на українцях

Створення правил для мігрантів у Москві не позначиться на українцях, які приїжджають на роботу до російської столиці.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив глава Федеральної міграційної служби (ФМС) Росії Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ у ході XIV Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Це в жодному випадку не позначиться (на українцях - УНІАН)», - сказав К.РОМОДАНОВСЬКИЙ.

Водночас, коментуючи намір влади Москви розробити кодекс москвича, який допоможе приїжджим влаштуватися в російській столиці, К.РОМОДАНОВСЬКИЙ висловив думку, що така ініціатива нічого не вирішить.

«Треба мислити ширшим категоріями, ніж карта Москви. Не можна Москву виділяти з Росії. Москва – це теж частина Росії», - підкреслив він.

«У нас немає колючого дроту, яким обнесена Москва, - потрібно створювати умови», - додав він.

За словами К.РОМОДАНОВСЬКОГО, коли говорять, що в тому або іншому регіоні проживають ті або інші національності, то, швидше за все, це люди - громадяни Росії.

«Як ми можемо визначити – проживають українці або молдавани. Якщо вони живуть десь, то вони мають постійну реєстрацію або громадянство Росії. Говорити про міграційний процес і національну карту Москви – це дещо некоректно», сказав глава ФМС.

Він переконаний, що таке зведення правил не потрібне взагалі, а необхідно створювати необхідні умови для мігрантів – «щоб люди не жили в підвалах і на горищах».

Як повідомляв УНІАН, голова Комітету міжрегіональних зв`язків і національної політики Москви Михайло СОЛОМЕНЦЕВ повідомив, що влада Москви планує незабаром розробити кодекс москвича, який допоможе приїжджим влаштуватися в російській столиці.

Зокрема, він зазначив, що життєвий устрій Москви базується на російській культурі та традиціях, що складалися століттями, і всі, хто приїжджає сюди жити, повинні з цим рахуватися. Поки існують неписані правила, яких зобов`язані дотримуватися жителі столичного мегаполісу: не різати барана в дворі, не смажити шашлик на балконі.

«А найближчим часом ми хочемо розробити зведення правил, які допоможуть швидше освоїтися приїжджим, які залишаються в Москві на постійне місце проживання», - підкреслив М.СОЛОМЕНЦЕВ.

Розробку документів доручили московській діаспорі. Після отримання пропозицій від діаспори влада міста підключить до цього питання вчених, які допоможуть у результаті розробити кодекс москвича.

«Приїжджає людина, а їй земляки дають книжку: подивися, почитай, як тут заведено, а як не заведено. Ми впевнені, що ця важлива вимога допоможе всім жителям столиці без винятку стати москвичами», - зазначив глава комітету, підкресливши, що мер Москви Юрій ЛУЖКОВ дав доручення своєму першому заступнику Людмилі ШВЕЦОВІЙ розробити разом із Комітетом міжрегіональних зв`язків і національної політики та вченими програму інтернаціонального виховання в школах.