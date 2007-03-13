Бійка у Кіровоградській міськраді: літали яйця і торти

Сесію Кіровоградської міської ради сьогодні вкотре було зірвано: депутати від фракції Партії регіонів влаштували бійку з киданням яєць та тортів.

Як передає кореспондент УНІАН, в сесійній залі зібралось близько півтисячі осіб, окрім депутатів були присутні представники різних організацій та майже сотня молодих людей спортивної статури, які заблокували прохід до столу президії ще до початку сесії.

Спочатку член територіальної виборчої комісії Кіровограда Віктор ДЗЯДУХ зачитав постанову від 12 березня про призначення повторних виборів мера і припинення повноважень Володимира ПУЗАКОВА на посаді міського голови. Під виття сирен з мегафонів секретар міськради Руслан МІШЕРИЧЕНКО відкрив сесію, на той момент в залі зареєструвались 40 депутатів, а саме від фракцій БЮТ, СПУ, КПУ та дехто з блоку „Наша Україна”.

В цей момент в бік секретаря, а також В.ПУЗАКОВА, який стояв в оточенні своїх прихильників, депутати з Партії регіонів почали кидати яйця і торти. В залі настав суцільний безлад: „регіонали” пішли штурмом, намагаючись захопити доступ до президії, під час бійки були розтрощені мікрофони, трибуна та стільці в передніх рядах залу.

Працівники міліції з’явились у залі вже наприкінці бійки. За попередніми даними, ніхто серйозно не постраждав.

Після того, як заворушення вщухли, депутати спробували продовжити роботу сесії, але залу залишив секретар ради. За пропозицією одного з депутатів головуючим обрали Олександра ДАНУЦУ (блок „Наша Україна”), який поставив на голосування пропозицію про зниження тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня червня минулого року. Частина депутатів проголосувала, при цьому погоджуючись, що рішення не має юридичної сили.

В.ПУЗАКОВ, проти якого і була спрямована акція депутатів з Партії регіонів, без жодних коментарів залишив залу ще під час заворушень.

Наразі відомо, що голови фракцій міськради ведуть переговори про можливість подальшої роботи. На порядок денний сесії вже другий місяць виносяться програми соціального та економічного розвитку Кіровограда, а також питання щодо зниження тарифів на комунальні послуги для населення.

Як повідомляв УНІАН, вчора Кіровоградська ТВК призначила повторні вибори міського голови на 13 травня 2007 року, оскільки вважає, що В. ПУЗАКОВ відмовився від посади мера. Підставою для такого рішення комісії стало перебування В. ПУЗАКОВА одночасно на двох посадах: міського голови та керівника обласної організації Комуністичної партії України.

В Кіровоградській міськраді працюють 76 депутатів, більшість з яких представляють міжфракційне об’єднання БЮТ, СПУ та КПУ.