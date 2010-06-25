СБУ наїхала на журналіста газети «Коммерсантъ-Украина»

З журналістом газети "Коммерсант-Украина" Артемом Скоропадським провів бесіду співробітник Служби безпеки України. Цю інформацію «Обкому» Артем підтвердив особисто «Телекритиці».

Як розповів пан Скоропадський, під час зустрічі йому рекомендували менше зустрічатися з представниками праворадикальних організацій, рідше висвітлювати їх діяльність і не так часто писати про опозицію. Журналіст зазначив, що конкретних рекомендацій йому не давали, проте нагадали про випадок, коли депутатів Держдуми Російської Федерації (фракція «Єдина Росія») Костянтина Затуліна та Кирила Фролова оголосили персонами нон-грата в Україні.

Як відзначив громадянин Росії Артем Скоропадський, це перша подібна бесіда за весь за час його перебування в Україні. «У мене дійсно чимало знайомих серед представників праворадикальних організацій, але писати чи не писати про опозицію - це питання редакційної політики, а не моє особисте», - відзначив журналіст.

Народний депутат Олена Бондаренко (Партія регіонів), дізнавшись про ситуацію із Артемом Скоропадським з «Обкому» та «Телекритики», звернулася до СБУ з депутатським запитом.

Зокрема Бондаренко цікавить, як було запрошено Скоропадського на розмову, де відбувалася зустріч, що було її причиною і яка її мета, чи була це особиста ініціатива співробітника СБУ чи він виконував доручення керівництва, чи діяв співробітник СБУ у межах своєї компетенції.

З відкритим листом щодо зустрічі представника СБУ пана Скоропадського до голови Служби безпеки України Валерія Хорошковського звернулися представники Київської незалежної медіапрофспілки.

«Служба безпеки України не може втручатися в редакційну політику, не може погрожувати журналістові депортацією на підставі того, що він пише не про те, чого хотілося б співробітникам СБУ. Такі дії є порушенням Конституції України. Від імені київських журналістів прошу вас повідомити наступне. Чи давали ви вказівку на подібну діяльність? Якщо так, то поясніть підстави для такого рішення? Якщо ні, то прошу з`ясувати, хто у СБУ ініціював подібні діяння? Чи будуть вжиті заходи для припинення таких зустрічей? Якщо ні, то чому?», - йдеться у зверненні за підписом голови комітету КНМП Юрія Луканова.