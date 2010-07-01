Фельдман переживає, щоб разом із водою не виплеснули й дитини

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН підготував ряд поправок і пропозицій до другого читання проекту Податкового кодексу, що стосуються захисту інтересів підприємців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

«Під час ухвалення Податкового кодексу необхідно допрацювати його так, щоб разом із водою не виплеснути й дитини. У першу чергу, йдеться про «упрощенців». Ми подали поправки, які, на наш погляд, знімають усі питання, що виникали у приватних підприємців перед першим читанням Податкового кодексу», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

У повідомленні наголошується, що серед основних пропозицій - збільшення кількості осіб, що перебувають у трудових відносинах із фізичною особою-підприємцем, який не обрав спрощену систему оподаткування. Також пропонується збільшити річний валовий дохід фізичної особи-підприємця, який не обрав спрощену систему оподаткування, до 360 розмірів мінімальної заробітної плати (МЗП), або 311 920,0 грн. Крім того, пропонується дозволити платникам фіксованого податку – фізичним особам не застосовувати касові апарати.

Крім цього, серед пропозицій до кодексу - ряд норм раніше поданого депутатом на розгляд законопроекту «Про спрощену систему оподаткування», схваленого підприємницькими колами. А саме: пропонується встановити для фізичних осіб-підприємців, що знаходяться на єдиному податку, розмір одержаного річного доходу 1200 МЗП (1 млн. 106 тис. 400 грн.); для юридичних осіб, що знаходяться на єдиному податку, - розмір одержаного річного доходу 3600 МЗП (3 млн. 319 тис. 200 грн.).

Також пропонується встановити прогресивні ставки податку для фізичних осіб - підприємців, що знаходяться на єдиному податку: при обсязі річного доходу до 600 МЗП (до 553 тис. 200 грн.) – ставка податку від 3% до 25% (від 27,66 грн. до 230,5 грн.); при обсязі річного доходу від 601 МЗП до 1200 МЗП (від 553 тис. 200 грн. до 1 млн. 106 тис. 400 грн.) – ставка податку від 30% до 60% МЗП (від 276,6 грн. до 553,2 грн.).