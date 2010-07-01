100 днів Мінкульту: три угоди та поїздка міністра до Нью-Йорка

Міністерство культури й туризму України підписало угоди з урядом Білорусі, різнопланову широку угоду з РФ у сфері культури, а також буквально вчора підписали угоду з урядом Шрі-Ланки в галузі туризму.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр культури України Михайло КУЛИНЯК, підсумовуючи роботу міністерства за сто днів.

За його словами, уряд Шрі-Ланки дуже зацікавлений в українських туристах. Але оскільки туди важко добиратися, тому розглядається питання прямого рейсу з України.

Серед досягнень міністерства М.КУЛИНЯК також відзначив дві виставки, які відкрилися в США, зокрема, «На перехресті віків Україна-Швеція» і зовсім недавно відкрили виставку української ікони в Нью-Йорку.

«Я її відвідав. Також відвідав український музей в Нью-Йорку. Ми домовилися про подальшу співпрацю», - сказав міністр.

Він також зазначив, що на цього року на розвиток туризму в Україні виділено 12 мільйонів гривень (минулого року було 2,5 мільйона грн.).

За словами міністра, ці гроші в основному витрачаються на те, щоб «пропагувати Україну як туристичну державу за кордоном».