Клінтон надихнули заяви Януковича про захист свободи слова

Держсекретар США Гіларі КЛІНТОН заявляє, що США високо оцінюють позицію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у питаннях захисту свободи слова і демократії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на спільній прес-конференції з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Г.КЛІНТОН зауважила, що питання захисту української демократії шляхом підтримки міцного громадянського суспільства, незалежності засобів масової інформації і прозорості державного сектора були одним із провідних під час її зустрічі з Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Ми високо оцінюємо нещодавні заяви Президента щодо підтримки свободи ЗМІ. І ми будемо працювати з урядом України для того, щоб забезпечити ці критично важливі свободи», - заявила Держсекретар США.

Вона також сказала, що зобов’язання В.ЯНУКОВИЧА у питаннях підтримання демократії і свободи слова в Україні «надихають нас у США і в усьому світі”.