У МЗС України вважають конфлікт із Ланге вичерпаним

У МЗС України вважають вичерпаним інцидент, що стався з керівником українського відділення Фонду Конрада Аденауера Ніком ЛАНГЕ в аеропорту «Бориспіль».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Що стосується конфлікту з паном ЛАНГЕ, я хотів би наголосити, що всі сторони даного інциденту дійшли згоди, що конфлікт є вичерпаним», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Він також повідомив, що відбулася розмова з Н.ЛАНГЕ, в ході якої було «знайдено порозуміння і сторони погодилися, що даний інцидент вже вичерпано».

На запитання щодо офіційних причин відмови у в’їзді Н.ЛАНГЕ, О.ДИКУСАРОВ сказав, що на ці питання мають відповідати також і правоохоронні органи, «тому що ми займаємось трошки іншою площиною і стороною цієї справи».

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що, незважаючи на негативні коментарі, які з’явились у мас-медіа у зв’язку з інцидентом навколо Н.ЛАНГЕ, українсько-німецькі відносини залишаються партнерськими та орієнтованими на результативне співробітництво.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня керівника українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Н.ЛАНГЕ впродовж 10 годин в аеропорту «Бориспіль» не пропускали в Україну.

30 червня заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН заявила, що служби, які не пропускали в Україну Н.ЛАНГЕ, мали дуже серйозну аргументацію щодо своїх дій.

27 травня у своїй аналітичній статті «Перші 100 днів після зміни влади в Україні: авторитарні тенденції і зближення з Росією», розміщеній на офіційному сайті представництва в Україні фонду, Н.ЛАНГЕ критично оцінив дії команди нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і зміни в Україні, які відбулися після його приходу до влади.