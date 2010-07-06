Фракція Литвина і КПУ відхилили одну поправку до Бюджетного кодексу

Верховна Рада України не підтримала поправку до проекту закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», якою передбачалося делегування в міжсесійний період повноважень головам обласних, районних держадміністрацій щодо розподілу та перерозподілу міжбюджетних трансфертів з наступним внесенням змін до рішення про місцевий бюджет.

Як передає кореспондент УНІАН, дана пропозиція була врахована комітетом, але парламент відмовився підтримати цю поправку.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що це якась дивна пропозиція. І після цього рішення не було підтримано ні фракцією КПУ, ні фракцію Блоку Литвина.

За дану пропозицію проголосували лише 196 із 277 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, ВР продовжує розглядати проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», до якого внесено 671 поправку.