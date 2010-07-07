Міськрада Севастополя наполягає на регіональному статусі російської мови

Міськрада Севастополя подасть апеляційну скаргу на рішення Ленінського районного суду від 1 липня поточного року про відміну рішення про визнання в місті російської мови регіональною, але не виключено й ухвалення нового відповідного рішення про статус російської мови на адміністративній території Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міської ради Юрій ДОЙНИКОВ.

«Позиція міськради незмінна - рішення про регіональний статус російської мови повинне бути відновлене», - сказав він.

За словами Ю.ДОЙНИКОВА, «26 квітня 2006 року на сесії міської ради було ухвалено рішення про підтримку і захист російської мови як регіональної в місті Севастополі. Спиралося воно на законодавчу базу і впродовж чотирьох років виконувалося».

Згідно з програмою підтримки російської мови, «ми щороку виділяли 1 млн. грн. на те, щоб купувати й видавати літературу російською мовою, проводити конференції й культурно-освітні заходи», зазначив він.

Також голова міськради підкреслив, що одним з пунктів рішення було «використання російської мови в роботі органів місцевого самоврядування».

Тому міськрада має «всі законні підстави поборотися за чинність нашого рішення», сказав Ю.ДОЙНИКОВ.

«Без сумнівів - подамо апеляційну скаргу, але не виключаю і ухвалення нового рішення», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2006 року депутати Севастопольської міської ради ухвалили рішення про надання російській мові на території міста статусу регіональної.

Згідно з рішенням, російську мову в Севастополі необхідно охороняти і розвивати тими способами, які не суперечать розвитку державної української мови. Крім того, державним установам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам усіх форм власності запропоновано використовувати російську мову в обсягах, які забезпечують запити громадян міста.

Депутати висловили намір особливу увагу приділити мовній ситуації в теле- і радіоефірі міста, і вирішили створити консультативну раду з мовних питань з метою надання кваліфікованої допомоги органам влади під час розробки рішень у даній сфері.