Верховна Рада перенесла розгляд законопроекту про референдум
13:59, 10 липня 2010Політика
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На наступну сесію
Верховна Рада України перенесла на наступну сесію розгляд законопроекту про всеукраїнський референдум.
Як передає кореспондент УНІАН, Верховна Рада ухвалила рішення про припинення розгляду у другому читанні законопроекту «Про всеукраїнський референдум» і направила його на повторне друге читання.
За дане рішення проголосували 368 народних депутатів із 437 зареєстрованих у сесійній залі.
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