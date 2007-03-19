Янукович на зйомках телепрограми заспівав дві пісні

Прем`єр-міністр Віктор Янукович утретє заспівав на публіці.

Він виконав дві пісні - "Не думай о секундах свысока" і "Вышел в степь донецкую парень молодой".

Це відбулося на зйомках програми Яна Табачника "Честь маю запросити", пише газета "Сегодня".

"Спів прем`єра став родзинкою вечора", - розповіла дружина Табачника, співачка Тетяна Нєдєльська.

""И ты порой полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновенье" - всі зрозуміли, що Віктор Федорович співає про себе", - додала Нєдєльська.

Нагадаємо, вперше Янукович заспівав з Русланою на святкуванні Дня металурга в Дніпропетровську в 2004 році. Другий раз Янукович співав на святкуванні 70-річчя футбольного клубу Шахтар в Донецьку в серпні минулого року.

Корреспондент