Ющенко заборонив Цушку влаштовувати паради
15:19, 19 березня 2007Політика
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Президент видав указ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом заборонив міліції влаштовувати паради та демонстрацію своїх досягнень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на консультаціях політичних сил.
Критикуючи загальну ситуацію у міліції, В.ЮЩЕНКО підкреслив: «Більше міліціонер на демонстрацію своєї сили виходити не буде».
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