У МЗС сподіваються, що Росія поважатиме суверенітет України

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що Росія дотримуватиметься принципу територіальної цілісності і поважатиме суверенітет України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ сьогодні на брифінгу.

Коментуючи на прохання журналістів вчорашню заяву мера Москви Юрія ЛУЖКОВА стосовно статусу Севастополя, О.ДІКУСАРОВ зазначив, що МЗС України вважає, що подібні заяви суперечать атмосфері конструктивних і добросусідських відносин між Україною і Росією, які склалися останнім часом.

«Ми переконані, що керівництво Росії дотримуватиметься принципу територіальної цілісності України і поважатиме суверенітет нашої держави», - наголосив речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2008 року Ю.ЛУЖКОВ заявив, що Севастополь має бути повернено Росії.

12 травня 2008 року СБУ прийняла рішення про безстрокову заборону на в`їзд Ю.ЛУЖКОВА в Україну.

У червні цього року ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЖКОВУ дозволено в`їзд на територію України.

Учора, 19 липня, Ю.ЛУЖКОВ заявив, що не змінив своєї думки про статус Севастополя.

«Я свої заяви щодо Севастополя зробив осмислено й обгрунтовано – жодних змін моєї позиції щодо статусу Севастополя немає й не буде», - підкреслив Ю.ЛУЖКОВ.