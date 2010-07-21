ЦВК: у Франції реєстр перевіряють раз на рік, у нас - раз на три місяці

Центральна виборча комісія відмінила щорічне інформування громадян про персональні дані щодо виборчої адреси в 2010 році.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН член ЦВК Олександр ШЕЛЕСТОВ.

Він пояснив, що органи ведення реєстру щорічно направляють виборцям інформацію щодо їхньої виборчої адреси. Проте у зв`язку з тим, що Верховна Рада України призначила на 31 жовтня проведення виборів до органів місцевого самоврядування, таке інформування виборців буде проведено за 10 днів до дня виборів у розширеному варіанті, й у додатковому інформуванні немає потреби.

О.ШЕЛЕСТОВ також відзначив, що внесення змін до реєстру виборців проводитиметься кожні три місяць, як цього вимагає законодавство. Крім того, додаткові уточнення реєстру будуть проведені за 25 і 10 днів до дня голосування.

«Наприклад, у Франції реєстр виборців перевіряється один раз на рік. У нас він (реєстр виборців - УНІАН) оновлюється частіше за всіх у Європі – кожні три місяці. Крім того, перед виборами він оновлюватиметься ще двічі – за 25 і за 10 днів до виборів», - сказав О.ШЕЛЕСТОВ.