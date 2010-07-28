Семиноженко вважає, що з міністерства Табачника треба зробити два

Екс-віце-прем`єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО вважає, що зовнішнє незалежне тестування перевіряє лише «натасканість», а не знання.

Про це він заявив в інтерв`ю “Українській правді”.

«Те, що враховуються атестати під час вступу, - це рівно така ж ідея ТАБАЧНИКА, як і моя. Під час вступу повинні враховуватися результати незалежного тестування, середній бал і у принципі результати на іспиті. У США під час вступу ще пропонують написати твір на тему "Яким ти бачиш своє місце у житті". А у нас був зроблений крен на користь незалежного тестування. Адже перевіряється не розуміння людини, а лише натасканість», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Відповідаючи на запитання щодо того, що з його ім`ям пов`язують конфлікт на останньому Кабміні, коли в обхід міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА у Міністерства освіти забрали ряд вишів і перевели у підпорядкування В.СЕМИНОЖЕНКУ, він сказав: “Забирали не виші, а науку. І забирали її не на минулому засіданні, а ще з самого початку роботи уряду. Об`єднання Міністерства освіти з Міністерством науки призвело до того, що наука розчинилася в цьому міністерстві. Воно стало займатися лише наукою у вишах, а це менш як 10% усієї науки України, а за прикладними розробками ще вдвічі менше”.

При цьому він зазначив, що питання про передачу вишів поки що так не стоїть.

«Хоча давно назріло питання створення окремого Міністерства науки. Такі країни, як Індія, Китай, Бразилія, Ізраїль, які зробили ставку на науково-технічний прогрес, вже дають нам фору. У них є Міністерства науки і технологій, а в Південній Кореї воно називається "Міністерство економіки знань". Тому Південна Корея і показує зараз такі успіхи», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.