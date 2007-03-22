БЮТ виявив у Верховній Раді фальсифікацію підпису

БЮТ заявляє про фальсифікацію підпису члена фракції БЮТ Ольги БОДНАР при голосуванні за членів Вищої ради юстиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, виявила фальсифікацію народний депутат фракції БЮТ Олена БОНДАРЕНКО.

Вона повідомила, що завжди під час будь-яких голосувань бере собі копії результатів.

«У тому числі сьогодні я взяла з усіх столів аркуші, в яких розписуються депутати за бюлетень під час голосування. Я стала перевіряти стосовно наших колег по блоку, по опозиції, хто з них брав бюлетені, і з’ясувала, що напроти прізвища БОДНАР стоїть підпис», - сказала О.БОНДАРЕНКО.

Вона повідомила, що одразу показала цей підпис голові лічильної комісії, а потім звернулася до О.БОДНАР, яка повідомила, що не брала бюлетень, не приходила в місце, де відбувалося голосування, і підпис не її.

«Тому маємо наявну фальсифікацію. Наскільки мені відомо, Ольга БОДНАР вже написала заяву-звернення до голови лічильної комісії з проханням розслідувати цей інцидент», - повідомила О.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада обрала трьох нових членів Вищої ради юстиції.

Як повідомив член лічильної комісії ВР, народний депутат Євген ФІЛІНДАШ, членами ВРЮ обрані Валерій БОНДИК, Володимир КОЛЕСНИЧЕНКО, Володимир ЗАВАЛЬНЮК.

Всього, за його словами, участь в голосуванні взяв 231 народний депутат України. Така ж кількість і взятих бюлетенів. Він також додав, що один бюлетень був визнаний недійсним.