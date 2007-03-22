СБУ піймала терориста-хулігана

Співробітниками Управління СБУ в Києві встановлено і затримано автора анонімного телефонного повідомлення про підготовку до здійснення замаху на життя одного із державних діячів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі УСБУ в м. Києві.

За даними прес-центру, з міського таксофону, що розташований в районі станції метро “Лук’янівська”, невідомий зателефонував на номер екстреної служби “02” і повідомив про підготовку до теракту.

Оперативники спецслужби провели комплекс заходів з перевірки отриманої інформації. З’ясовано, що реальної загрози життю високопосадовця немає, зазначили в СБУ.

За три дні, в ході подальших оперативно-розшукових заходів, було встановлено і затримано 36-річного киянина Андрія К. Наразі анонім пояснює слідчим мотиви свого хуліганського вчинку, за матеріалами УСБУ в м. Києві міліцією порушено кримінальну справу, повідомили у прес-центрі.

В УСБУ роз’яснюють, що неправдиві анонімні повідомлення з висловлюваннями погроз на адресу державних чи громадських діячів, а також про замінування та скоєння вибухів з використанням засобів масового ураження, кваліфікуються Кримінальним кодексом України як злочини, відповідно до статей 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) та 296 (хуліганство).

Особи, які скоїли правопорушення, вважаючи анонімне повідомлення тільки жартом, притягуються до кримінальної відповідальності у встановленому законом порядку та можуть бути позбавлені волі на строк від 2 до 7 років.

Крім того, в ряді випадків правопорушники ще й компенсують витрати та збитки державних і комерційних установ, що постраждали від їх протиправних дій.