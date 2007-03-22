Антикризова коаліція поповнилася двома депутатами
18:39, 22 березня 2007Політика
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Про це повідомив Мартинюк
До складу антикризової коаліції увійшли два нових народних депутати.
Про це в ході вечірнього пленарного засідання парламенту повідомив перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК.
Як передає кореспондент УНІАН, А.МАРТИНЮК сказав, що згідно з особистими заявами до антикризової коаліції увійшов член фракції «Наша Україна» Леонід ФЕДУН та член фракції БЮТ Олександр ЄДІН.
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