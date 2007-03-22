Антикризова коаліція поповнилася двома депутатами

До складу антикризової коаліції увійшли два нових народних депутати.

Про це в ході вечірнього пленарного засідання парламенту повідомив перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, А.МАРТИНЮК сказав, що згідно з особистими заявами до антикризової коаліції увійшов член фракції «Наша Україна» Леонід ФЕДУН та член фракції БЮТ Олександр ЄДІН.