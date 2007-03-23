У прем`єра з Президентом абсолютно нормальні відосини

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович стверджує, що у нього склалися абсолютно нормальні відносини з Президентом України Віктором Ющенком.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Абсолютно нормальні відносини, і коли ми зустрічаємося вдвох, що буває вкрай рідко, на жаль, у нас практично немає розбіжностей. Є і загальне розуміння, і в окремих питаннях незначні розбіжності в підходах або тактиці», - сказав В.Янукович.

При цьому прем`єр-міністр висловив нерозуміння тих суперечностей, які виникають після їх зустрічей. «Переважно все це відбувається після того, як ми з ним розстаємося, змінюються чомусь позиції, причому буває навіть по кілька разів», - повідомив він.

В.Янукович також заявив про готовність до проведення з Президентом публічної дискусії щодо виконання будь-якого з положень Універсалу національної єдності. «Я не люблю слів. Я готовий до публічної дискусії з приводу будь-якого питання з Президентом. Взагалі-то різниця у нас з ним в тому, що він звик говорити, і не відповідає за свої слова, а я звик відповідати», - підкреслив він.