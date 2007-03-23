Янукович про 17 вимог Тимошенко

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович вважає, що політичні консультації, які відбулися у понеділок 19 березня, були організовані з метою повчання і публічного приниження правлячої коаліції.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Ми коли пришли на круглий стіл, ми чекали, що Президент їм керуватиме, а коли побачили, що мета нас повчати, що мета – публічно десь нас принизити, я про це чітко і однозначно сказав – ми зібралися в Секретаріаті Президента, цей круглий стіл очолював Президент, а відкривати талмуд і починати повчальним тоном розповідати, що нам робити і як нам жити – ну ви вибачите, за всієї пошани до цього круглого столу, ми не прийшли на шоу однієї людини, яка не є «героєм нашого роману», - сказав В.Янукович.

Прем`єр-міністр також вважає що опозиція висунула свої вимоги до правлячої коаліції в образливому і принизливому тоні. «У такому тоні не пропонують обговорювати вимоги. Коли 9 місяців тому сформувалася коаліція в парламенті, і ми висували вимоги, ми пропонували конкретно сісти і по-партнерськи обговорити всі питання. Адже тоді ж був абсолютно інший тон», - пояснив він.

В.Янукович також вважає, що тоді вимоги Партії регіонів були «реальними і приземленими».

«Зараз з тих 17 питань, які ставила опозиція, вже 80 відсотків знаходяться фактично в роботі, у дії. Ми ж чудово розуміємо, що ці вимоги були виписані так, щоб показати, ніби опозиція щось примусила нас робити. Скажіть, будь ласка, як можна примусити економіку піднімати, як можна примусити жити краще, що це за популізм?» - поцікавився В.Янкович.