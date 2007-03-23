Литвин підрахував, скільки голосів коаліції не вистачить до 300

Колишній голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що провладна коаліція не зможе зібрати до своїх лав 300 депутатів. Про це він заявив в ефірі 5-го каналу.

За словами В.ЛИТВИНА, ймовірніша цифра - 270-280 парламентаріїв. При цьому він прогнозує, що більшість поповниться депутатами не лише з "Нашої України", а й з БЮТ.

Як зазначив В.ЛИТВИН, "більш реально говорити про цифру 270-280, що дозволить не залежати уряду від, скажімо, політичних настроїв, або політичних примх тих чи інших фракцій, або, очевидно, груп, які утворюють власне коаліцію”. За його словами, це ознака того, що “є послаблення позиції Президента і розчарування і втрата надій у частини депутатів "Нашої України" і БЮТ, що вони можуть мати надійний дах".