Охоронець Кінаха пообіцяв журналіста «в туалеті урити»
Інцидент відбувся у присутності міністра
Вчора політрада Партії промисловців і підприємців дозволила семи народним депутатам–членам партії самостійно розглянути питання про вихід з фракції "Наша Україна" і вступ до парламентської коаліції. Про своє рішення вони мають оголосити вже сьогодні, на ранішньому засіданні парламенту, повідомляє “Комерсант-Україна”.
|Микола ОНІЩУК
На запланованому на сьогодні ж перейменуванні антикризової коаліції, за інформацією Ъ, наполягала команда Кінаха. Нібито, лідер ПППУ прагне пом`якшити для себе політичні наслідки входження в коаліцію. Проте, повідомляє видання, до офіційного оголошення про перейменування ніхто з учасників вчорашнього засідання цю інформацію підтверджувати не хотів.
Тоді як Анатолій Кінах після засідання політради коментував це питання і можливі зміни політичної конфігурації в парламенті, між його охоронцем і кореспондентом «Комерсанта» відбувся неприємний інцидент.
Кореспондент перервав міністра економіки, звернувши його увагу на те, що охоронець чиновника намагається відібрати камеру у фотокореспондента Ъ. От як цей епізод описує «Комерсант»:
« – Анатолій Кирилович, заспокойте свою людину, - попросив кореспондент.
– Та що сьогодні з тобою? Відійди убік, - строго сказав охоронцеві пан Кінах.
Проте охоронець не угамовувався:
– Тільки спустишся вниз, я тебе, сука, в туалеті урою, - кинув він фотокореспондентові Ъ, щедро присмачивши свої погрози нецензурною лайкою».
Слід зазначити, помічає видання, що у Ъ виникли сумніви в тому, що охоронець міністра економіки є одним з офіцерів державної служби охорони, яка, як правило, охороняє державних чиновників високого рангу, – охоронець Анатолія Кінаха звертався до міністра на "ти" і називав його просто "Толя".