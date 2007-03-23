Охоронець Кінаха пообіцяв журналіста «в туалеті урити»

Вчора політрада Партії промисловців і підприємців дозволила семи народним депутатам–членам партії самостійно розглянути питання про вихід з фракції "Наша Україна" і вступ до парламентської коаліції. Про своє рішення вони мають оголосити вже сьогодні, на ранішньому засіданні парламенту, повідомляє “Комерсант-Україна”.

При цьому кожен з парламентаріїв – членів ПППУ отримав зразок заяви про вступ до коаліції. "У них є одна ніч на роздуми. Я, наприклад, заяву вже написав", - сказав Ъ пан Гнатенко. В той же час народний депутат Микола Оніщук після закінчення засідання заявив, що виходити з фракції НУ не збирається.

На запланованому на сьогодні ж перейменуванні антикризової коаліції, за інформацією Ъ, наполягала команда Кінаха. Нібито, лідер ПППУ прагне пом`якшити для себе політичні наслідки входження в коаліцію. Проте, повідомляє видання, до офіційного оголошення про перейменування ніхто з учасників вчорашнього засідання цю інформацію підтверджувати не хотів.

Тоді як Анатолій Кінах після засідання політради коментував це питання і можливі зміни політичної конфігурації в парламенті, між його охоронцем і кореспондентом «Комерсанта» відбувся неприємний інцидент.

Кореспондент перервав міністра економіки, звернувши його увагу на те, що охоронець чиновника намагається відібрати камеру у фотокореспондента Ъ. От як цей епізод описує «Комерсант»:

« – Анатолій Кирилович, заспокойте свою людину, - попросив кореспондент.

– Та що сьогодні з тобою? Відійди убік, - строго сказав охоронцеві пан Кінах.

Проте охоронець не угамовувався:

– Тільки спустишся вниз, я тебе, сука, в туалеті урою, - кинув він фотокореспондентові Ъ, щедро присмачивши свої погрози нецензурною лайкою».

Слід зазначити, помічає видання, що у Ъ виникли сумніви в тому, що охоронець міністра економіки є одним з офіцерів державної служби охорони, яка, як правило, охороняє державних чиновників високого рангу, – охоронець Анатолія Кінаха звертався до міністра на "ти" і називав його просто "Толя".